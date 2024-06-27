Возняцки не смогла доиграть в четвертьфинале в Бад-Хомбурге, Наварро прошла дальше

Бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датская теннисистка Каролина Возняцки снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) по ходу матча. Сегодня, 27 июня, датчанка в четвертьфинальном матче встретилась с 19-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро. Возняцки снялась при счёте 6:4, 1:6, 0:1 в пользу американки.
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Встреча продлилась 1 час 40 минут. В её рамках Возняцки три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Наварро четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В полуфинале Эмма Наварро встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая в 1/4 финала обыграла Паулу Бадосу из Испании.
- 27 июня 2024
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