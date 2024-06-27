МОК до 8 июля обнародует имена дозаявленных на Олимпиаду теннисистов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) до 8 июля обнародует имена дозаявленных на Олимпиаду теннисистов из России, не вошедших в первоначальный список МОК.

«Это только первая партия российских теннисистов, участие которых одобрили. Мы прислали первую партию и ждем официального отказа тех, кто не поедет. Мы отправили запрос в ФТР. После этого будет второй список до 8 июля», — приводит слова источника в МОК «Матч ТВ».

Согласно списку, опубликованному сегодня, 27 июня, на официальном сайте МОК, на Олимпийские игры смогут поехать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Отметим, четверо из восьми россиян, опубликованных в списке, отказались от участия в соревнованиях. Ими стали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.