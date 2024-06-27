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Видеообзор уверенной победы Касаткиной над Радукану в четвертьфинале турнира в Истбурне

Сегодня, 27 июня, завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретились 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Россиянка выиграла со счётом 6:2, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Касаткиной и Радукану.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале турнира в Истбурне россиянка встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, которая сегодня обыграла британскую теннисистку Кэйти Бултер со счётом 6:1, 7:6 (7:0).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.