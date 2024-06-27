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МОК допустил до Олимпиады двух теннисисток из Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады-2024 в Париже двух теннисисток из Беларуси.

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте МОК, на Олимпийские игры смогут поехать чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Арина Соболенко и двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко

Ранее Соболенко заявила, что не выступит на Олимпийских играх в Париже из-за состояния здоровья и плотного графика. Кто заменит спортсменку, на данный момент неизвестно.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.