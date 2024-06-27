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Радукану прокомментировала своё выступление на турнире в Истбурне

Радукану прокомментировала своё выступление на турнире в Истбурне
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Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

«Сегодня были действительно сложные условия. Нужно взять позитив из этой недели и смотреть только вперёд. Из плюсов: я попробовала один из лучших кофе. Поэтому продолжаем улыбаться», — написала Радукану на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 27 июня, Радукану в четвертьфинальном матче турнира в Истбурне уступила 14-й ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной. Встреча закончилась со счётом 2:6, 2:6.

Истбурн (ж). 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 17:50 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Радукану
168
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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