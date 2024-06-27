Радукану прокомментировала своё выступление на турнире в Истбурне

Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
«Сегодня были действительно сложные условия. Нужно взять позитив из этой недели и смотреть только вперёд. Из плюсов: я попробовала один из лучших кофе. Поэтому продолжаем улыбаться», — написала Радукану на своей странице в социальной сети.
Сегодня, 27 июня, Радукану в четвертьфинальном матче турнира в Истбурне уступила 14-й ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной. Встреча закончилась со счётом 2:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
- 27 июня 2024
-
22:54
-
22:36
-
21:54
-
21:37
-
21:00
-
20:57
-
20:31
-
20:15
-
19:54
-
19:39
-
19:27
-
19:21
-
19:10
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:05
-
17:52
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:18
-
17:05
-
17:03
-
16:42
-
16:28
-
15:06
-
14:23
-
13:57
-
13:55
-
13:48
-
13:37
-
13:28
-
13:00