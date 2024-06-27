Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве, Свёнтек нет в топ-15
22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве по версии WTA. Спортсменка расположилась на третьей строчке рейтинга.
Полный список из 15 теннисисток выглядит следующим образом:
- Онс Жабер (Тунис)
- Маркета Вондроушова (Чехия)
- Екатерина Александрова (Россия)
- Елена Остапенко (Латвия)
- Арина Соболенко (Беларусь)
- Джессика Пегула (США)
- Мэдисон Кис (США)
- Каролина Плишкова (Чехия)
- Кэйти Бултер (Великобритания)
- Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия)
- Людмила Самсонова (Россия)
- Дарья Касаткина (Россия)
- Коко Гауфф (США)
- Донна Векич (Хорватия)
- Вероника Кудерметова (Россия)
Отметим, в топ-15 рейтинга не попали первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
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