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Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве, Свёнтек нет в топ-15

Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве, Свёнтек нет в топ-15
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве по версии WTA. Спортсменка расположилась на третьей строчке рейтинга.

Полный список из 15 теннисисток выглядит следующим образом:

  1. Онс Жабер (Тунис)
  2. Маркета Вондроушова (Чехия)
  3. Екатерина Александрова (Россия)
  4. Елена Остапенко (Латвия)
  5. Арина Соболенко (Беларусь)
  6. Джессика Пегула (США)
  7. Мэдисон Кис (США)
  8. Каролина Плишкова (Чехия)
  9. Кэйти Бултер (Великобритания)
  10. Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия)
  11. Людмила Самсонова (Россия)
  12. Дарья Касаткина (Россия)
  13. Коко Гауфф (США)
  14. Донна Векич (Хорватия)
  15. Вероника Кудерметова (Россия)

Отметим, в топ-15 рейтинга не попали первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

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