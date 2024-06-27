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Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве, Свёнтек нет в топ-15

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вошла в тройку лучших игроков на траве по версии WTA. Спортсменка расположилась на третьей строчке рейтинга.

Полный список из 15 теннисисток выглядит следующим образом:

Онс Жабер (Тунис) Маркета Вондроушова (Чехия) Екатерина Александрова (Россия) Елена Остапенко (Латвия) Арина Соболенко (Беларусь) Джессика Пегула (США) Мэдисон Кис (США) Каролина Плишкова (Чехия) Кэйти Бултер (Великобритания) Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия) Людмила Самсонова (Россия) Дарья Касаткина (Россия) Коко Гауфф (США) Донна Векич (Хорватия) Вероника Кудерметова (Россия)

Отметим, в топ-15 рейтинга не попали первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.