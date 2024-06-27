«Уверен, они поборются за награды». Янчук — о допущенных на ОИ теннисистах из России

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал опубликованный на официальном сайте МОК список теннисистов из России, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я считаю, что это вполне ожидаемо, никаких сюрпризов в этом нет. Наши теннисисты играли практически во всех индивидуальных международных турнирах, где хотели. Теперь ребятам надо готовиться и подойти к Олимпиаде во всеоружии. Участие в этом турнире очень престижно, и я уверен, что они обязательно поборются за награды», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Согласно списку на Игры смогут поехать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Отметим, четверо из восьми россиян, опубликованных в списке, отказались от участия в соревнованиях. Ими стали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.