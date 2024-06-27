ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уверен, они поборются за награды». Янчук — о допущенных на ОИ теннисистах из России

«Уверен, они поборются за награды». Янчук — о допущенных на ОИ теннисистах из России
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал опубликованный на официальном сайте МОК список теннисистов из России, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я считаю, что это вполне ожидаемо, никаких сюрпризов в этом нет. Наши теннисисты играли практически во всех индивидуальных международных турнирах, где хотели. Теперь ребятам надо готовиться и подойти к Олимпиаде во всеоружии. Участие в этом турнире очень престижно, и я уверен, что они обязательно поборются за награды», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Согласно списку на Игры смогут поехать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Отметим, четверо из восьми россиян, опубликованных в списке, отказались от участия в соревнованиях. Ими стали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Материалы по теме
МОК допустил до Олимпиады восемь российских теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android