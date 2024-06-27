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Чесноков высказался о допуске российских теннисистов до Олимпиады

Чесноков высказался о допуске российских теннисистов до Олимпиады
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал новость о допуске до Олимпиады восьми российских теннисистов.

«То, что Медведев, Сафиуллин, Александрова и Андреева прошли эту проверку, — это хорошо. Но сам факт прохождения таких проверок и создание отдельных списков лично у меня вызывает отвращение. Спортсмены отобрались по рейтингу, играли практически на всех турнирах, почему они должны ещё выполнять какие-то критерии? Если говорить о Мирре Андреевой, то она еще ребёнок, ей 17 лет, какая в её отношении вообще может быть проверка?» — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

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