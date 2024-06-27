Видеообзор поражения Блинковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 27 июня, закончился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 58-я ракетка мира представительница Болгарии Виктория Томова. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 7:6 в пользу болгарки.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 19:30 МСК
58
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|6
|7 11
|
|1
|6 9
66
Анна Блинкова
А. Блинкова
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Анной Блинковой и Викторией Томовой.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В полуфинале Томова сыграет с Донной Векич из Хорватии. Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.
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