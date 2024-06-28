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«У него нет слабых мест». Виландер — об игре Новака Джоковича

«У него нет слабых мест». Виландер — об игре Новака Джоковича
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер считает, что у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича нет слабых мест в игре на любом покрытии.

«Чего мы не понимали, так это того, что в его игре на любом покрытии не было слабых мест. Думаю, всем потребовалось время, чтобы понять, что у него нет слабых мест. У Федерера есть слабости. У Надаля есть слабости. У Джоковича нет слабых мест», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024. Он экстренно перенёс операцию и сразу же начал восстановление. Приблизительно через девять дней после операционного вмешательства серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему. Соревнования стартуют 1 июля.

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