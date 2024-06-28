Виландер высказался об участии Джоковича на турнире в Лондоне и на Уимблдоне-2024

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об участии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на турнире в Лондоне и на Уимблдоне-2024.

«Так удивительно видеть Новака в Лондоне, за несколько дней до Уимблдона, не зная, будет ли он играть. Но в этом и заключается величие Новака: он не смотрит на первое место в мировом рейтинге, не стремится выиграть больше всех титулов «Большого шлема», он смотрит на повседневную ситуацию.

Я думаю, что он чувствует, что ему нужно поехать на Уимблдон, чтобы проникнуться духом соперничества, подготовиться и постараться сыграть матч на самом, наверное, важном турнире в его карьере: Уимблдоне. Не знаю, будет ли он готов играть или нет, но он готовится к турниру. И если он выбывает, то выбывает в самую последнюю секунду, но, я думаю, в этом и заключается его величие, что он понимает, что ему нужно быть в этой среде», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024. Он экстренно перенёс операцию и сразу же начал восстановление. Приблизительно через девять дней после операционного вмешательства серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему. Соревнования стартуют 1 июля.