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Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард на Уимблдон

Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард на Уимблдон
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Британские теннисисты братья Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард в парном разряде на Уимблдон – 2024. Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Энди – экс первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», обладатель 46 титулов АТР (всё – в одиночном разряде). Джейми – экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и пяти в миксте, обладатель 32 титулов АТР в паре.

37-летний Энди Маррей выступит на последнем Уимблдоне, 38-летний Джейми карьеру завершать пока не собирается. Братья впервые сыграют вместе на домашнем «Шлеме».

Уимблдон – 2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Первые матчи в парном разряде состоятся 3 июля.

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