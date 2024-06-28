Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: где смотреть, во сколько начало матча в Истбурне

Сегодня, 28 июня, состоится полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

Трансляцию матчей турнира в Истбурне осуществляет телеканал Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Касаткина — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.