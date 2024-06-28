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Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Истбурне

Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Истбурне
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Сегодня, 28 июня, состоится полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

Истбурн (ж). 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 14:00 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Касаткина и Паолини провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Все встречи прошли на грунтовом покрытии. В трёх поединках победу одержала итальянская теннисистка, единственный успех россиянки случился на «Ролан Гаррос» — 2019. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина одержала уверенную победу со счётом — 6:2, 6:3.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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