Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Истбурне

Сегодня, 28 июня, состоится полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.
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Касаткина и Паолини провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Все встречи прошли на грунтовом покрытии. В трёх поединках победу одержала итальянская теннисистка, единственный успех россиянки случился на «Ролан Гаррос» — 2019. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина одержала уверенную победу со счётом — 6:2, 6:3.
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
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