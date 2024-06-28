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Эмма Радукану прокомментировала своё состояние перед Уимблдоном

Эмма Радукану прокомментировала своё состояние перед Уимблдоном
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ощущениями от предстоящего старта Уимблдона-2024.

«Я чувствую себя хорошо, я уверена в себе. Думаю, что имею полное право находиться в том положении, в котором нахожусь сейчас, потому что я много тренировалась и работала ради этого. Знаете, поражение сегодня (от Дарьи Касаткиной. – Прим. «Чемпионата») означает, что завтра у меня будет выходной, а затем поеду тренироваться на Уимблдоне.

Я с нетерпением жду начала турнира. Очень рада вернуться в Лондон. Это то место, которое я называю домом. Это то место, по которому я так скучала в прошлом году», – приводит слова Эммы Tennis365.

В 2023 году Радукану не выступала на Уимблдоне из-за перенесённых операций на запястьях.

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