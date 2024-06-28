Хуркач: надеюсь, меня запомнят не только как того, кто обыграл Федерера

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вспомнил матч против легендарного швейцарца Роджера Федерера на Уимблдоне-2021. Поляк победил со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0. Для Федерера это был последний матч в его профессиональной карьере.

«Было нервно, но я очень ждал этот матч. В детстве я всегда равнялся на Роджера, он был моим кумиром. Он много раз побеждал на Уимблдоне, мне всегда очень хотелось сыграть с ним на этом уникальном корте.

Я амбициозен. Я хочу выигрывать турниры. Надеюсь, что в будущем смогу сделать что-то классное и меня запомнят не только как того, кто обыграл Роджера.

Играть на Центральном корте с Роджером было по-настоящему особенным, просто почувствовать атмосферу. Это было безумно громко. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного и рад, что смог это сделать», – приводит слова Хуркача The Guardian.