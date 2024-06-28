Иге Свёнтек подарили игрушечный мини-корт с фигуркой теннисистки

Первая ракетка мира пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Свёнтек похвалилась подарком, который ей сделали на день рождения. Спортсменке подарили на 23-летие игрушечный корт Lego с грунтовым покрытием и с фигуркой Свёнтек.

«Я ждала этого момента. Наконец-то я увидела свою мини-фигурку на корте LEGO. Просто удивительно, сколько деталей вложено в этот макет. Вот моя команда, Граппа, Леви и друзья. Спасибо от всего сердца! Это самый креативный и неожиданный подарок на день рождения, который я когда-либо получала!» — написала Свёнтек в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходил в Париже.