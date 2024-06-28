Журналистка раскрыла уровень готовности Джоковича и Синнера к Уимблдону-2024

Французская журналистка Кароль Бушар прокомментировала готовность первой и второй ракеток мира Янника Синнера и Новака Джоковича к Уимблдону – 2024.

Напомним, теннисисты вчера провели совместную тренировку. Синнер выиграл сет со счётом 6:3.

«Новак не выглядит «вау», но всё же довольно крепок. Конечно, непонятно, насколько сильно он действительно выкладывается, и как это сказывается на колене. Ну и на противоположной стороне корта Синнер, который просто уничтожает мяч», – написала Бушар в соцсетях.

Джокович получил травму правого колена по ходу матча четвёртого круга на «Ролан Гаррос» – 2024, из-за чего был вынужден с четвертьфинала против Каспера Рууда. 5 июня серб перенёс операцию на мениске.

В 2023 году чемпионом Уимблдона стал испанский теннисист Карлос Алькарас.