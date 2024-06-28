Стэн Вавринка получил уайлд-кард на Олимпиаду в Париже

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка получил уайлд-кард на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Швейцарии на своём сайте.

39-летний Вавринка – олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде. В Пекине он выиграл золотую медаль вместе с Роджером Федерером. Для Стэна Олимпиада в Париже станет третьей в карьере. Он получил специальное приглашение за высокие достижения прошлых лет.

В женском одиночном разряде от сборной Швейцарии сыграет 69-я ракетка Виктория Голубич. На Олимпийских играх в Токио (Япония), которые проходили в 2021 году, швейцарка завоевала серебряную медаль в парном разряде. Она играла в дуэте с Белиндой Бенчич.

Бенчич, олимпийская чемпионка Токио-2020 в одиночном разряде, пропускает сезон из-за рождения ребёнка.