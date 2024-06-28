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Уимблдон — 2024: сетка турнира, с кем играют российские теннисистки в первом раунде

Стала известна женская сетка Уимблдона, Александрова сыграет с Радукану в первом круге
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Прошла жеребьёвка основного этапа Уимблдона — 2024 среди женщин. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с Софией Кенин. Второй номер мирового рейтинга американская теннисистка Кори Гауфф встретится с Каролин Долхайд.

Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:

  • Дарья Касаткина (Россия) – Чжан Шуай (Китай)
  • Анна Калинская (Россия) – Панна Удварди (Венгрия)
  • Мирра Андреева (Россия) – Бренда Фрурхвиртова (Чехия)
  • Екатерина Александрова (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания)
  • Людмила Самсонова (Россия) – Ребека Масарова (Испания)
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) – Тейлор Таунсенд (США)
  • Анна Блинкова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция)
  • Анастасия Потапова (Россия) – Бернарда Пера (США)
  • Вероника Кудерметова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия)
  • Элина Аванесян (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)
  • Диана Шнайдер (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия)

Другие наиболее интересные матчи первого круга:

  • Арина Соболенко (Беларусь) – Эмина Бектас (США)
  • Виктория Азаренко (Беларусь) – Слоан Стивенс (США)
  • Юлия Путинцева (Казахстан) – Анжелик Кербер (Германия)
  • Айла Томлянович (Австралия) – Елена Остапенко (Дания)
  • Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия)

Полная сетка:

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир женской части Уимблона — 2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Полностью с результатами жеребьёвки Уимблдона — 2024 можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

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