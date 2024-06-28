Стала известна мужская сетка Уимблдона-2024, Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым

Прошла жеребьёвка основного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США, а шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв — с аргентинцем Франсиско Комесаньей.
Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман. Второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с эстонцем Марком Лаялом, серб Новак Джокович — с Витом Копривой из Чехии.
Соперники других российских теннисистов в первом круге Уимблдона:
- Карен Хачанов - Аслан Карацев.
- Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).
- Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Другие наиболее интересные матчи первого круга:
- Александр Зверев (Германия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
- Энди Маррей (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).
- Стефанос Циципас (Греция) — Таро Дэниэл (Япония).
Основной турнир мужской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».