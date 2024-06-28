Стала известна мужская сетка Уимблдона-2024, Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым

Прошла жеребьёвка основного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США, а шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв — с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман. Второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с эстонцем Марком Лаялом, серб Новак Джокович — с Витом Копривой из Чехии.

Соперники других российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

Карен Хачанов - Аслан Карацев.

Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).

Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Другие наиболее интересные матчи первого круга:

Александр Зверев (Германия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Энди Маррей (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).

Стефанос Циципас (Греция) — Таро Дэниэл (Япония).

Основной турнир мужской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».