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Жеребьевка Уимблдона 2024: мужчины

Стала известна мужская сетка Уимблдона-2024, Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым
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Прошла жеребьёвка основного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США, а шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв — с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман. Второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с эстонцем Марком Лаялом, серб Новак Джокович — с Витом Копривой из Чехии.

Соперники других российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

  • Карен Хачанов - Аслан Карацев.
  • Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).
  • Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Другие наиболее интересные матчи первого круга:

  • Александр Зверев (Германия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
  • Энди Маррей (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).
  • Стефанос Циципас (Греция) — Таро Дэниэл (Япония).

Основной турнир мужской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

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