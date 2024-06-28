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Возможный путь Иги Свёнтек до финала Уимблдона-2024

Возможный путь Иги Свёнтек до финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

Потенциальный путь Иги Свёнтек к финалу на Уимблдоне-2024:

Первый круг – Софья Кенин (США)
Второй круг – Петра Мартич (Хорватия)
Третий круг – Катержина Синякова (Чехия, 27)
Четвёртый круг – Елена Остапенко (Латвия, 13)
Четвертьфинал – Маркета Вондроушова (Чехия, 6)
Полуфинал – Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Финал – Кори Гауфф (США, 2) или Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Лучшим результатом Свёнтек на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

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