Во время жеребьёвки Уимблдона-2024 возникла пауза из-за появления Мирры Андреевой

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) проходит жеребьёвка Уимблдона-2024.

Во время жеребьёвки женской части турнира возникла пауза из-за технических помех. Рефери турнира, Денизе Парнелл, произносила фамилии участников вслух, а затем на экране появлялись имена теннисисток.

Когда рефери обозначила расположение в сетке бразильской теннисистки Беатрис Хаддад-Майи, на экране появилась фотография россиянки Мирры Андреевой. Ошибку заметили не сразу, организаторам потребовалось несколько минут, чтобы исправить недочёт. В итоге фамилии теннисисток были распределены верно.

Позднее аналогичная ситуация произошла во время мужской жеребьёвки. На графике появилось имя француза Уго Умбера, когда рефери произнесла имя американского теннисиста Бена Шелтона. В этот раз ошибка была исправлена за несколько секунд.

В первом круге Уимблдона-2024 Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой.