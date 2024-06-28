Возможный путь Арины Соболенко до финала Уимблдона-2024

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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц третьей ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Потенциальный путь Арины Соболенко к финалу на Уимблдоне-2024:

Первый круг – Эмина Бектас (США)

Второй круг – Донна Векич (Хорватия)

Третий круг – Даяна Ястремская (Украина, 28)

Четвёртый круг – Дарья Касаткина (Россия, 14)

Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)

Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Лучшим результатом Соболенко на Уимблдоне является выход в полуфинал в 2021 и 2023 годах.