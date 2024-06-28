Возможный путь Арины Соболенко до финала Уимблдона-2024

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц третьей ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.
Потенциальный путь Арины Соболенко к финалу на Уимблдоне-2024:
Первый круг – Эмина Бектас (США)
Второй круг – Донна Векич (Хорватия)
Третий круг – Даяна Ястремская (Украина, 28)
Четвёртый круг – Дарья Касаткина (Россия, 14)
Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)
Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Лучшим результатом Соболенко на Уимблдоне является выход в полуфинал в 2021 и 2023 годах.