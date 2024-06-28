Возможный путь Елены Рыбакиной до финала Уимблдона – 2024

Сегодня, 28 мая, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона — 2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц четвёртой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
Потенциальный путь Елены Рыбакиной к финалу на Уимблдоне — 2024:
Первый круг – Елена Рузе (Румыния)
Второй круг – Лаура Зигемунд (Германия)
Третий круг – Лейла Фернандес (Канада, 30)
Четвёртый круг – Людмила Самсонова (Россия, 15)
Четвертьфинал – Джессика Пегула (США, 5)
Полуфинал – Ига Свёнтек (Польша, 1)
Финал – Кори Гауфф (США, 2) или Арина Соболенко (Беларусь, 3)
Лучшим результатом Рыбакиной на Уимблдоне является победа на турнире в 2022 году.