Уимблдон-2024: возможный путь до титула Даниила Медведева

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на пути к титулу чемпиона Уимблдона.

Возможная сетка Медведева на Уимблдоне-2024:

1/64 финала: Александр Ковачевич (США).

1/32 финала: Александр Мюллер (Франция).

1/16 финала: Чжан Чжичжэнь (Китай).

1/8 финала: Григор Димитров (Болгария).

1/4 финала: Янник Синнер (Италия).

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания).

Финал: Новак Джокович (Сербия).

Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.