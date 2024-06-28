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Уимблдон-2024: возможный путь до титула Даниила Медведева

Уимблдон-2024: возможный путь до титула Даниила Медведева
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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на пути к титулу чемпиона Уимблдона.

Возможная сетка Медведева на Уимблдоне-2024:

  • 1/64 финала: Александр Ковачевич (США).
  • 1/32 финала: Александр Мюллер (Франция).
  • 1/16 финала: Чжан Чжичжэнь (Китай).
  • 1/8 финала: Григор Димитров (Болгария).
  • 1/4 финала: Янник Синнер (Италия).
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания).
  • Финал: Новак Джокович (Сербия).

Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.

сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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