Возможный путь Дарьи Касаткиной до финала Уимблдона-2024

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц 14-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной.
Потенциальный путь Дарьи Касаткиной к финалу на Уимблдоне-2024:
Первый круг – Чжан Шуай (Китай)
Второй круг – Тамара Корпач (Германия)
Третий круг – Мирра Андреева (Россия, 24)
Четвёртый круг – Арина Соболенко (Беларусь, 3)
Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)
Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Лучшим результатом Касаткиной на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2018 году.