ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Возможный путь Дарьи Касаткиной до финала Уимблдона-2024

Возможный путь Дарьи Касаткиной до финала Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц 14-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Потенциальный путь Дарьи Касаткиной к финалу на Уимблдоне-2024:

Первый круг – Чжан Шуай (Китай)
Второй круг – Тамара Корпач (Германия)
Третий круг – Мирра Андреева (Россия, 24)
Четвёртый круг – Арина Соболенко (Беларусь, 3)
Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)
Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Лучшим результатом Касаткиной на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2018 году.

Материалы по теме
Стала известна женская сетка Уимблдона, Александрова сыграет с Радукану в первом круге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android