Возможный путь Дарьи Касаткиной до финала Уимблдона-2024

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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц 14-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Потенциальный путь Дарьи Касаткиной к финалу на Уимблдоне-2024:

Первый круг – Чжан Шуай (Китай)

Второй круг – Тамара Корпач (Германия)

Третий круг – Мирра Андреева (Россия, 24)

Четвёртый круг – Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)

Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Лучшим результатом Касаткиной на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2018 году.