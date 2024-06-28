Возможный путь Мирры Андреевой до финала Уимблдона-2024

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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 1 по 13 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц 24-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

Потенциальный путь Мирры Андреевой к финалу на Уимблдоне-2024:

Первый круг – Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Второй круг – Паула Бадоса (Испания)

Третий круг – Дарья Касаткина (Россия, 14)

Четвёртый круг – Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Четвертьфинал – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Полуфинал – Кори Гауфф (США, 2)

Финал – Ига Свёнтек (Польша, 1) или Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Андреева играла на Уимблдоне один раз в карьере, в 2023 году, и вышла в четвёртый круг.