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Уимблдон — 2024: возможный путь до титула Андрея Рублёва

Уимблдон — 2024: возможный путь до титула Андрея Рублёва
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Сегодня, 28 мая, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона — 2024. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

Возможная сетка Андрея Рублёва на Уимблдоне— 2024:

  • 1/64 финала: Франсиско Комесанья (121-я ракетка мира, Аргентина).
  • 1/32 финала: Федерико Кория (71, Аргентина).
  • 1/16 финала: Лоренцо Музетти (25, Италия).
  • 1/8 финала: Стефанос Циципас (11, Греция).
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия).
  • 1/2 финала:  Новак Джокович (Сербия).
  • Финал:  Янник Синнер (Италия).

Лучшим результатом Рублёва на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлгоднем финале обыгравший Новака Джоковича.

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