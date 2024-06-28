Уимблдон — 2024: возможный путь до титула Андрея Рублёва

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Сегодня, 28 мая, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона — 2024. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

Возможная сетка Андрея Рублёва на Уимблдоне— 2024:

1/64 финала: Франсиско Комесанья (121-я ракетка мира, Аргентина).

1/32 финала: Федерико Кория (71, Аргентина).

1/16 финала: Лоренцо Музетти (25, Италия).

1/8 финала: Стефанос Циципас (11, Греция).

1/4 финала: Александр Зверев (Германия).

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия).

Финал: Янник Синнер (Италия).

Лучшим результатом Рублёва на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлгоднем финале обыгравший Новака Джоковича.