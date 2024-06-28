Уимблдон-2024: возможный путь до титула Янника Синнера
Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на пути к титулу чемпиона Уимблдона.
Возможная сетка Синнера на Уимблдоне-2024:
- 1/64 финала: Янник Ханфман (95-я ракетка мира, Германия).
- 1/32 финала: Маттео Берреттини (60, Италия).
- 1/16 финала: Таллон Грикспор (28, Нидерланды).
- 1/8 финала: Бен Шелтон (14, США).
- 1/4 финала: Даниил Медведев (5, Россия).
- 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания).
- Финал: Новак Джокович (Сербия).
Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.
Комментарии