Уимблдон-2024: возможный путь до титула Янника Синнера

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на пути к титулу чемпиона Уимблдона.

Возможная сетка Синнера на Уимблдоне-2024:

1/64 финала: Янник Ханфман (95-я ракетка мира, Германия).

1/32 финала: Маттео Берреттини (60, Италия).

1/16 финала: Таллон Грикспор (28, Нидерланды).

1/8 финала: Бен Шелтон (14, США).

1/4 финала: Даниил Медведев (5, Россия).

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания).

Финал: Новак Джокович (Сербия).

Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.