Уимблдон-2024: возможный путь до титула Карлоса Алькараса

Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024:

1/64 финала: Марк Лаял (262-я ракетка мира, Эстония).

1/32 финала: Себастьян Офнер (54, Австрия).

1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (30, США).

1/8 финала: Уго Умбер (16, Франция).

1/4 финала: Каспер Рууд (8, Норвегия).

1/2 финала: Янник Синнер (1, Италия).

Финал: Новак Джокович (2, Сербия).

Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.