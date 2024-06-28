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Уимблдон-2024: возможный путь до титула Карлоса Алькараса

Уимблдон-2024: возможный путь до титула Карлоса Алькараса
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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024:

  • 1/64 финала: Марк Лаял (262-я ракетка мира, Эстония).
  • 1/32 финала: Себастьян Офнер (54, Австрия).
  • 1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (30, США).
  • 1/8 финала: Уго Умбер (16, Франция).
  • 1/4 финала: Каспер Рууд (8, Норвегия).
  • 1/2 финала: Янник Синнер (1, Италия).
  • Финал: Новак Джокович (2, Сербия).

Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.

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