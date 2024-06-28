Уимблдон-2024: возможный путь до титула Новака Джоковича

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Сегодня, 28 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

Возможная сетка Джоковича на Уимблдоне-2024:

1/64 финала: Вит Коприва (123-я ракетка мира, Чехия).

1/32 финала: Джейкоб Фирнли (271, Великобритания).

1/16 финала: Алексей Попырин (47, Австралия).

1/8 финала: Хольгер Руне (15, Дания).

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия).

1/2 финала: Андрей Рублёв (Россия).

Финал: Янник Синнер (Италия).

Новак Джокович — семикратный чемпион уимблдонского турнира в одиночном разряде (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В прошлом году он дошёл до финала, в котором в пяти сетах уступил Карлосу Алькарасу.

Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля.