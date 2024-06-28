Лейла Фернандес вышла в финал на турнире в Истбурне, обыграв Мэдисон Кис

30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В полуфинале она обыграла 12-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Кис выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Мэдисон Кис защищала титул в Истбурне. Она потеряет 275 очков, но в рейтинге сохранит 12-ю позицию. Для 21-летней Фернандес это шестой финал в карьере на уровне WTA. У неё три титула серии WTA-250. В 2021 году канадка выходила в финал турнира «Большого шлема» — на US Open.

В финале Фернандес сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Ясмин Паолини (Италия). Чемпионат ведёт текстовую трансляцию поединка.