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Лейла Фернандес вышла в финал на турнире в Истбурне, обыграв Мэдисон Кис

Лейла Фернандес вышла в финал на турнире в Истбурне, обыграв Мэдисон Кис
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30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В полуфинале она обыграла 12-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Истбурн (ж). 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 13:10 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Мэдисон Кис
12
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Кис выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Мэдисон Кис защищала титул в Истбурне. Она потеряет 275 очков, но в рейтинге сохранит 12-ю позицию. Для 21-летней Фернандес это шестой финал в карьере на уровне WTA. У неё три титула серии WTA-250. В 2021 году канадка выходила в финал турнира «Большого шлема» — на US Open.

В финале Фернандес сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия)Ясмин Паолини (Италия). Чемпионат ведёт текстовую трансляцию поединка.

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