Лейла Фернандес вышла в финал на турнире в Истбурне, обыграв Мэдисон Кис

30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В полуфинале она обыграла 12-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Кис выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
Мэдисон Кис защищала титул в Истбурне. Она потеряет 275 очков, но в рейтинге сохранит 12-ю позицию. Для 21-летней Фернандес это шестой финал в карьере на уровне WTA. У неё три титула серии WTA-250. В 2021 году канадка выходила в финал турнира «Большого шлема» — на US Open.
В финале Фернандес сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Ясмин Паолини (Италия). Чемпионат ведёт текстовую трансляцию поединка.
- 28 июня 2024
-
15:15
-
15:10
-
14:55
-
14:40
-
14:25
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:03
-
13:02
-
12:50
-
12:29
-
11:56
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:29
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
01:09
-
01:00
- 27 июня 2024
-
23:58
-
23:45
-
23:19
-
22:54
-
22:36
-
21:54
-
21:37
-
21:00
-
20:57
-
20:31
-
20:15