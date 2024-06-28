«Если кто выйдет во вторую неделю, это будет успех». Тарпищев — о россиянах на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение по поводу предстоящего Уимблдона-2024.
«На траве совсем другой теннис, очень специфичный. Надо уметь играть на ней, и это совсем не наше покрытие – у нас кортов нет. Поэтому и из квалификации в основную сетку никто не прошёл.
Поэтому многого от Уимблдона ожидать не стоит. Если кто выйдет во вторую неделю, это уже будет успех», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Сегодня, 28 июня состоялась жеребьёвка турнира. В женском одиночном разряде сыграют 11 россиянок, в мужском – шесть россиян.
В прошлом году лучше всех из россиян на Уимблдоне выступил Даниил Медведев. Он вышел в полуфинал, где уступил Карлосу Алькарасу, который впоследствии выиграл турнир.