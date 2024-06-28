ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если кто выйдет во вторую неделю, это будет успех». Тарпищев — о россиянах на Уимблдоне

«Если кто выйдет во вторую неделю, это будет успех». Тарпищев — о россиянах на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение по поводу предстоящего Уимблдона-2024.

«На траве совсем другой теннис, очень специфичный. Надо уметь играть на ней, и это совсем не наше покрытие – у нас кортов нет. Поэтому и из квалификации в основную сетку никто не прошёл.

Поэтому многого от Уимблдона ожидать не стоит. Если кто выйдет во вторую неделю, это уже будет успех», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Сегодня, 28 июня состоялась жеребьёвка турнира. В женском одиночном разряде сыграют 11 россиянок, в мужском – шесть россиян.

В прошлом году лучше всех из россиян на Уимблдоне выступил Даниил Медведев. Он вышел в полуфинал, где уступил Карлосу Алькарасу, который впоследствии выиграл турнир.

Материалы по теме
Стала известна женская сетка Уимблдона, Александрова сыграет с Радукану в первом круге
Стала известна мужская сетка Уимблдона-2024, Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android