Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: россиянка сравняла счёт по сетам в полуфинале Истбурна

В эти минуты проходит полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

Во втором сете при счёте 6:5 на подаче Паолини россиянка сделала брейк и выиграла партию — 7:5.

Касаткина и Паолини провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Все встречи прошли на грунтовом покрытии. В трёх поединках победу одержала итальянская теннисистка, единственный успех россиянки случился на «Ролан Гаррос» — 2019. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина одержала уверенную победу со счётом — 6:2, 6:3.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.