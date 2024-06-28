Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: россиянка сравняла счёт по сетам в полуфинале Истбурна

В эти минуты проходит полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.
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Во втором сете при счёте 6:5 на подаче Паолини россиянка сделала брейк и выиграла партию — 7:5.
Касаткина и Паолини провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Все встречи прошли на грунтовом покрытии. В трёх поединках победу одержала итальянская теннисистка, единственный успех россиянки случился на «Ролан Гаррос» — 2019. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина одержала уверенную победу со счётом — 6:2, 6:3.
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
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