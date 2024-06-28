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20-летняя Шнайдер вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, одолев американку Наварро

20-летняя Шнайдер вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, одолев американку Наварро
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47-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в финал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет более € 800 тыс.

В полуфинальном поединке Шнайдер со счётом 7:5, 2:6, 6:3 одолела 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро (3).

Бад-Хомбург. 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 15:10 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 3
         
Эмма Наварро
19
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча Шнайдер с Наварро продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Диана два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету более опытной Эммы один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

За титул чемпионки Бад-Хомбурга Шнайдер сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q).

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