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Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне, обыграв седьмую ракетку мира

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне, обыграв седьмую ракетку мира
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс.

В полуфинале Касаткина (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (3).

Истбурн (ж). 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Встреча Касаткиной с Паолини продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ясмин два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.

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