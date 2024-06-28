Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне, обыграв седьмую ракетку мира
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс.
В полуфинале Касаткина (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (3).
Истбурн (ж). 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|3
|
|7
|6
14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча Касаткиной с Паолини продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ясмин два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.
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