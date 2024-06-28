20-летняя Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA-500

47-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-500 и в первый финал на уровне WTA на травяном покрытии.

Знаменательный момент в карьере Шнайдер произошёл на соревнованиях в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинальном поединке Шнайдер со счётом 7:5, 2:6, 6:3 одолела 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро (3). По ходу соревнований в Германии Диане также удалось обыграть таких соперниц, как титулованная немка Анжелика Кербер, украинка Даяна Ястремская и испанка Паула Бадоса (WC).

За титул чемпионки Бад-Хомбурга Шнайдер сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q). Стоит отметить, что для юной россиянки это будет уже третий финал на уровне WTA.