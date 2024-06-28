Касаткина уступает лишь Свёнтек и Рыбакиной по количеству финалов WTA в 2024 году

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина добилась выдающегося достижения, пробившись в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Для первой ракетки России это уже четвёртый финал на уровне WTA в текущем сезоне. Бо́льшим количеством титульных матчей в 2024 году могут похвастаться лишь пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (у них по пять).

Финалы турниров WTA в 2024 году, в которых играла Касаткина: