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Касаткина уступает лишь Свёнтек и Рыбакиной по количеству финалов WTA в 2024 году

Касаткина уступает лишь Свёнтек и Рыбакиной по количеству финалов WTA в 2024 году
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина добилась выдающегося достижения, пробившись в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Для первой ракетки России это уже четвёртый финал на уровне WTA в текущем сезоне. Бо́льшим количеством титульных матчей в 2024 году могут похвастаться лишь пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (у них по пять).

Финалы турниров WTA в 2024 году, в которых играла Касаткина:

  • WTA-500, Аделаида. Поражение от Елены Остапенко (Латвия);
  • WTA-500, Абу-Даби. Поражение от Елены Рыбакиной (Казахстан);
  • WTA-500, Чарльстон. Поражение от Даниэль Коллинз (США).
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