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20-летняя Шнайдер дебютирует в топ-40 мирового рейтинга по итогам Бад-Хомбурга

20-летняя Шнайдер дебютирует в топ-40 мирового рейтинга по итогам Бад-Хомбурга
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20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер дебютирует в топ-40 мирового рейтинга за счёт успешного выступления на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Сегодня, 28 июня, Шнайдер вышла в финал соревнований, в полуфинальном поединке со счётом 7:5, 2:6, 6:3 одолев 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро (3). По ходу соревнований в Германии Диане также удалось обыграть таких соперниц, как титулованная немка Анжелика Кербер, украинка Даяна Ястремская и испанка Паула Бадоса (WC).

В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка). За титул чемпионки Бад-Хомбурга Шнайдер сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q).

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