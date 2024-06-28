«Горжусь собой». Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале Касаткина (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (3).

«Это действительно особенный момент. Всегда непросто приезжать на турнир, где тебе нужно защищать много очков (Касаткина имеет в виду то, что в прошлом году она тоже дошла до финала Истбурна. – Прим. «Чемпионата»). Я реально рада, что сегодня удалось сыграть хорошо и получать удовольствие от игры на корте, совершая камбэки по ходу матча. Горжусь собой», — сказала Касаткина в послематчевом интервью.

В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.