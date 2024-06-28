Карен Хачанов в двух сетах проиграл Лоренцо Музетти на выставочном турнире в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от 25-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит с 25 по 29 июня в Херлингем Клаб (Лондон). Встреча на траве завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 22-летнего Музетти.

Отметим, что и Хачанов, и Музетти играют на данном турнире в рамках подготовки к Уимблдону-2024. Важно отметить, что Карен сыграет на травяном турнире «Большого шлема» впервые за два года.