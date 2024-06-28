ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анне Калинской и Павлу Котову предоставили право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Анне Калинской и Павлу Котову предоставили право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских теннисистов, которым предоставлено право выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе. К списку добавились имена Павла Котова и Анны Калинской.

На 28 июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:

Мужчины:

Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Карен Хачанов
Павел Котов;
Аслан Карацев.

Женщины:

Дарья Касаткина;
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Людмила Самсонова;
Анна Калинская.

При этом на сайте МОК внесены следующие уточнения: якобы Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались от участия в Играх, а Сафиуллин и Александрова приглашения приняли.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

Материалы по теме
Медведев и Мирра сыграют в миксте? Официальный состав теннисистов от России на Олимпиаду
Медведев и Мирра сыграют в миксте? Официальный состав теннисистов от России на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android