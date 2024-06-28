Анне Калинской и Павлу Котову предоставили право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских теннисистов, которым предоставлено право выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе. К списку добавились имена Павла Котова и Анны Калинской.
На 28 июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:
Мужчины:
Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Карен Хачанов
Павел Котов;
Аслан Карацев.
Женщины:
Дарья Касаткина;
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Людмила Самсонова;
Анна Калинская.
При этом на сайте МОК внесены следующие уточнения: якобы Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались от участия в Играх, а Сафиуллин и Александрова приглашения приняли.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).