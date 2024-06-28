Анне Калинской и Павлу Котову предоставили право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских теннисистов, которым предоставлено право выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе. К списку добавились имена Павла Котова и Анны Калинской.

На 28 июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:

Мужчины:

Даниил Медведев;

Роман Сафиуллин;

Карен Хачанов

Павел Котов;

Аслан Карацев.

Женщины:

Дарья Касаткина;

Екатерина Александрова;

Мирра Андреева;

Людмила Самсонова;

Анна Калинская.

При этом на сайте МОК внесены следующие уточнения: якобы Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались от участия в Играх, а Сафиуллин и Александрова приглашения приняли.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).