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Определилась соперница Дианы Шнайдер в финале турнира в Бад-Хомбурге

Определилась соперница Дианы Шнайдер в финале турнира в Бад-Хомбурге
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Определилась соперница 20-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Ей стала 49-я ракетка мира представительница Хорватии Донна Векич.

В полуфинале соревнований Векич со счётом 6:0, 7:6 (8:6) обыграла 58-ю ракетку мира болгарку Викторию Томову ( Q). Встреча Векич с Томовой продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Донна 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Томовой два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Стоит отметить, что Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-500 и в первый финал на уровне WTA на травяном покрытии.

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