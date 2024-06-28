Тарпищев заявил, что Калинская не сыграет на Олимпиаде-2024, несмотря на допуск от МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объявил, что 17-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская не сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), несмотря на то что Международный олимпийский комитет (МОК) включил её в список допущенных нейтральных атлетов.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Слова Тарпищева косвенно подтверждают тот факт, что несколько дней назад пресс-служба турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) представила Калинскую в качестве участницы грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут на одной неделе с Олимпиадой-2024 в Париже (Франция), с 29 июля по 4 августа.