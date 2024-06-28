Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александрова и Павлюченкова сразятся с Азаренко и Бадосой на старте парного Уимблдона-2024

Опубликована сетка женского Уимблдона-2024 в парном разряде. Соревнования пройдут с 3 по 14 июля. В них примут участие и представительницы России.

Стартовые матчи парного Уимблдона с участием россиянок:

Екатерина Александрова/Анастасия Павлюченкова (обе – Россия) – Виктория Азаренко (Беларусь)/Паула Бадоса (Испания);

Камилла Розателло (Италия)/Людмила Самсонова (Россия) – Улрикке Эйкери (Норвегия)/Ингрид Нил (Эстония) (16);

Анна Блинкова (Россия)/Маяр Шериф (Египет) – Эри Ходзуми/Моюка Учижима (обе – Япония);

Элина Аванесян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия) – Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания) (10);

Диана Шнайдер/Елена Веснина (обе – Россия) – Эмина Бектас/Сабрина Сантамария (США);

Джулиана Олмос (Мексика)/Александра Панова (Россия) (13) – Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния);

Яна Сизикова (Россия)/Ван Яфань (Китай) – Анна Калинская (Россия)/Донна Векич (Хорватия);

Мирра Андреева/Анастасия Потапова (Россия) – Габриэла Дабровски (Канада) /Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (2).

Полностью ознакомиться с сеткой женского парного Уимблдона-2024 можно на «Чемпионате».