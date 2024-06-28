Новак Джокович уверенно обыграл Даниила Медведева на выставочном турнире в Лондоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев провели матч на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон). Его со счётом 6:3, 6:4 выиграл Джокович.

Джокович и Медведев играют на данном турнире в рамках подготовки к Уимблдону-2024. В первом круге травяного ТБШ прошлогодний финалист Новак сразится со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q), а Даниил – с 86-м номером мирового рейтинга американцем Александром Ковачевичем.

При этом важно помнить, что Джокович до сих пор официально не подтвердил, что 100% сыграет на Уимблдоне. Он приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске и заявил, что примет решение об участии, опираясь на уровень своей игры.