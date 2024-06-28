Касаткина высказалась о предстоящем матче с Лейлой Фернандес в финале Истбурна

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Касаткина является прошлогодней финалисткой данных соревнований.
Поединок россиянки с канадкой состоится завтра, 29 июня. Начало матча запланирована на 16:00 мск. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.
|1
|2
|3
|
|
«Трава прекрасно подходит Лейле. Она очень агрессивный игрок, всегда старается стоять внутри корта. Она сейчас в отличной форме, на этой неделе обыграла очень сильных соперниц. В финале все хотят победить, так что я просто выйду и постараюсь получить удовольствие, а там – посмотрим», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
- 28 июня 2024
-
21:47
-
21:34
-
21:25
-
21:05
-
20:56
-
20:41
-
20:29
-
19:31
-
19:24
-
18:36
-
18:20
-
18:05
-
17:54
-
17:46
-
17:31
-
17:06
-
16:48
-
16:32
-
16:12
-
15:15
-
15:10
-
14:55
-
14:40
-
14:25
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:03
-
13:02
-
12:50
-
12:29
-
11:56
-
11:20