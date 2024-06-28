ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина высказалась о предстоящем матче с Лейлой Фернандес в финале Истбурна

Касаткина высказалась о предстоящем матче с Лейлой Фернандес в финале Истбурна
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Касаткина является прошлогодней финалисткой данных соревнований.

Поединок россиянки с канадкой состоится завтра, 29 июня. Начало матча запланирована на 16:00 мск. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.

Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:00 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Трава прекрасно подходит Лейле. Она очень агрессивный игрок, всегда старается стоять внутри корта. Она сейчас в отличной форме, на этой неделе обыграла очень сильных соперниц. В финале все хотят победить, так что я просто выйду и постараюсь получить удовольствие, а там – посмотрим», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Шнайдер спасла тяжёлый трёхсетовик и вышла в финал Бад-Хомбурга! Касаткина дожала Паолини
Шнайдер спасла тяжёлый трёхсетовик и вышла в финал Бад-Хомбурга! Касаткина дожала Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android