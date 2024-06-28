Касаткина высказалась о предстоящем матче с Лейлой Фернандес в финале Истбурна

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Касаткина является прошлогодней финалисткой данных соревнований.

Поединок россиянки с канадкой состоится завтра, 29 июня. Начало матча запланирована на 16:00 мск. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.

«Трава прекрасно подходит Лейле. Она очень агрессивный игрок, всегда старается стоять внутри корта. Она сейчас в отличной форме, на этой неделе обыграла очень сильных соперниц. В финале все хотят победить, так что я просто выйду и постараюсь получить удовольствие, а там – посмотрим», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.