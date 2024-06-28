Даниил Медведев забавно прокомментировал поражение от Новака Джоковича в Лондоне

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно прокомментировал поражение от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

«Отличное место. Всё началось с того, что меня привезли сюда на Rolls-Royce. Было приятно провести матч. И не очень приятно его проиграть. По крайней мере, это не Уимблдон, так что в понедельник у меня снова будет шанс. Надеюсь, я смогу сыграть лучше. Новака в первом раунде не будет, так что…» — сказал Медведев в интервью на корте.

Отметим, что Джокович прилетел в Лондон через пару недель после операции на мениске.