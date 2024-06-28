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Стал известен состав сборной Канады по теннису на Олимпийские игры — 2024 в Париже

Стал известен состав сборной Канады по теннису на Олимпийские игры — 2024 в Париже
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Стал известен состав сборной Канады по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Женщины:

Лейла Фернандес (30-я ракетка мира);
Габриэла Дабровски (четвёртая ракетка мира в парном разряде);
Бьянка Андрееску (165-я ракетка мира).

Мужчины:

Феликс Оже-Альяссим (17-я ракетка мира);
Милош Раонич (157-я ракетка мира).

Отметим, что в состав команды не был включён бывшая 10-я, а ныне 120-я ракетка мира Денис Шаповалов.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) сборной Канады не удалось завоевать ни одной медали.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

Ранее свой состав на летние Игры-2024 огласила команда Германии.

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