Стал известен состав сборной Канады по теннису на Олимпийские игры — 2024 в Париже

Стал известен состав сборной Канады по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).
Женщины:
Лейла Фернандес (30-я ракетка мира);
Габриэла Дабровски (четвёртая ракетка мира в парном разряде);
Бьянка Андрееску (165-я ракетка мира).
Мужчины:
Феликс Оже-Альяссим (17-я ракетка мира);
Милош Раонич (157-я ракетка мира).
Отметим, что в состав команды не был включён бывшая 10-я, а ныне 120-я ракетка мира Денис Шаповалов.
На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) сборной Канады не удалось завоевать ни одной медали.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.
Ранее свой состав на летние Игры-2024 огласила команда Германии.